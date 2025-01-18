Gücü etkisinde

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Ankaragücü, 20. haftanın açılış maçında çıktığı Şanlıurfaspor deplasmanından 3 puanla dönüyor: 1-0... Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de aradığı golü bulamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

SAPONARA FÜZESİ

Karşılaşmanın 51. dakikasında Rotariu'nun ortasında Şanlıurfaspor ceza sahasında oluşan karambolde topla son buluşan Riccardo Saponara, sert bir şutla Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü kaydetti. 30 puanla ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Ankaragücü, haftaya evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. 25 puanda kalan Şanlıurfa ise Ümraniye deplasmanına çıkacak.

2 MAÇTA 3 PUAN ÇIKARDI

İki haftadır Güney Doğu Anadolu deplasmanında maç yapan Ankaragücü, Amed Sportif karşısındaki kaybını, Şanlıurfaspor mücadelesinde telafi etti. Sarı lacivertliler, iki maçta 3 puan aldı.