Moraes kasırgası

Trendyol 1. Lig'de 33 golle en fazla skor üreten takımlardan olan Fatih Karagümrük, 31 puanla 3.sırada yer alıyor. Takımın gol yükünü oldukça kariyerli olan Wesley Moraes çekiyor. Sezon başında Stoke City'den transfer edilen 28 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon forma giydiği 18 maçta 13 gol 4 asistle oynadı. Devre arasına 1 hafta kala dikkat çeken bir performans gösteren futbolcu sezon sonuna kadar ligde kaldığı takdirde rekora imza atabilir.

REKOR MARKO PAŞA'DA

Bu zamana kadar Trendyol 1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu 2018-2019 sezonunda Marco Paixao olmuş ve 29 kez fileleri sarsmıştı. Son 4 sezonda ise en fazla gol oranını yine Paixao yakaladı. 4 yıl içinde 21 ve 22 gol sayısıyla 2 kez gol kralı olan Paixao'nun rekorunu kimse kıramadı. Portekizli futbolcu bu zamana kadar 1. Lig'de toplam 182 gole ulaştı. 40 yaşındaki futbolcu şu anda Bandırma'da ter döküyor. Bu sezon 7 gol ve 2 asist üretti.