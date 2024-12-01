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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 0-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şanlıurfaspor 0-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'te 14'üncü haftası karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u deplasmanında 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:22
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Şanlıurfaspor 0-2 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor karşısında deplasmanda 2-0 galip geldi.

Ankara Keçiörengücü'nün golleri 60. dakikada Malaly Dembele ile 63. dakikada Eduart Rroca'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 21'e yükseltirken Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada ceza sahası içinde Ahmet Gökbayrak'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği orta ile şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulkadir kornere çeldi.

60. dakikada Rroca'nın sert şutunda kaleci Abdulkadir'den seken topla buluşan Dembele vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

63. dakikada Ankara Keçiörengücü serbest vuruş kazandı. Rroca direkt kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada Forsell'in pasında topla buluşan Kayode'nin sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Mehmet Yüksel dk. 84), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Forsell dk. 73), Cuma Menize (Atakan Aybastı dk. 46), Ahmet Gökbayrak (Ofusu dk. 73)

Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Ashkovski, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Eduart Rroca (Orhan Nahırcı dk. 77), Dembele (Togui dk. 77), Ali Dere, Görkem Bitin (Bıram Diouf dk. 86), Camara (Abazaj dk. 90), Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın (Recep Taşbakır dk. 86), Uğur Kaan Yıldız, Roy Caulker

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Dembele (dk. 60), Rroca (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Mehmet Coşkun, Fatih Eren (Şanlıurfaspor), Arda Hilmi Şengül, Görkem Bitin, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)

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