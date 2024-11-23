Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Nalepa (Dk. 62 Samed Onur), Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Dk. 62 Buğra Çağıran (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 41 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Saponara), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 60 Kitsiou), Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 61 Cephas), Bajic
Gol: Dk. 63 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 45 Ensar Kemaloğlu, Dk. 77 Amilton, 90+4 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 56 Schulz (MKE Ankaragücü)