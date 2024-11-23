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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'in 13. haftası başkent derbisine sahne oldu. Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 21:56
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Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Nalepa (Dk. 62 Samed Onur), Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Dk. 62 Buğra Çağıran (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 41 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Saponara), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 60 Kitsiou), Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 61 Cephas), Bajic

Gol: Dk. 63 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Metehan Mimaroğlu, Dk. 45 Ensar Kemaloğlu, Dk. 77 Amilton, 90+4 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 56 Schulz (MKE Ankaragücü)

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