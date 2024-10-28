  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Manisa FK 0-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1'inci Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor kozlarını paylaştı. Manisa'da oynanan mücadeleden konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK 0-1 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig 10'uncu haftasının kapanış maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligde son 4 maçta 3'üncü yenilgisini alan Manisa ekibi 14 puanda kalırken, İstanbul temsilcisi 16 puana ulaştı.

7'nci dakikada Diallo'nun sağdan pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ramirez'in şutunda top sağ üst direğe çarparak auta çıktı.

39'uncu dakikada Furkan'ın ceza sahası içine havalandırdığı topu, kafasıyla savunmanın arkasına atan Catakovic'in pasında, savunma arkasına sarkan Alper, kontrol ettiği topu kale önünden yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

54'üncü dakikada sağ kanatta Diallo'nun penaltı noktasına ortaladığı top, savunmanın ters vuruşunda Osuji'nin önüne düştü, Osuji'nin gelişine şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+4'de Fofana'nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Muhammed'in kafa vuruşu top uzak direkten sekti. Direk dibinden topu çelen kaleci takımını rahatlattı.

Derbilerin de ligin de kralı!
G.Saray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım!
DİĞER
Manchester United'ın yeni hocası kim olacak? Erik ten Hag'ın yerine 10 aday var!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Galatasaray'dan penaltı tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:01
Derbilerin de ligin de kralı! Derbilerin de ligin de kralı! 21:58
Balotelli'nin yeni adresi resmen belli oldu! Balotelli'nin yeni adresi resmen belli oldu! 21:28
G.Saray'da şok sakatlık! G.Saray'da şok sakatlık! 21:19
Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e sert tepki Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e sert tepki 21:09
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi başladı! Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi başladı! 21:08
Daha Eski
G.Saray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber! G.Saray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber! 20:56
Yusuf Fehmi Genç 3 altınla Avrupa şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç 3 altınla Avrupa şampiyonu! 20:52
Ballon D'Or açıklandı! Hakan Çalhanoğlu... Ballon D'Or açıklandı! Hakan Çalhanoğlu... 20:41
Galatasaray'dan penaltı tepkisi! Galatasaray'dan penaltı tepkisi! 20:41
Futbolcular derbiye "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı Futbolcular derbiye "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı 20:05
Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği 19:48