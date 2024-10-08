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Menemen'den gövde gösterisi
Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde zirve mücadelesi veren Menemen FK, önemli rakiplerinden Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek gövde gösterisi yaptı, İzmir ekibi 16 puana yükselip 68 Aksaray ile zirveyi paylaşırken, rakibinin 31 maçtır süren 363 günlük yenilmezlik serisini de bitirdi. Son olarak 8 Ekim 2023'te Velimeşe'ye 1-0 kaybetmişti.
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