Iğdır FK 6 - 1 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'inde Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakada Iğdır FK, sahadan mutlu ayrılan taraf oldu ve 3 puanı hanesine yazmayı başardı.
Karşılaşmada ilk yarı 3 - 1 biterken Iğdır FK'nin 3 golü de 10 dakika içerisinde geldi.
İlk yarıda Iğdır'ın gollerini D. Lico (23), K. Aleksić (27) ve Hasan Hatipoğlu (34) kaydederken Adanaspor'un tek golünü Feyzi Yıldırım, 42. dakikada penaltıdan kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Iğdır'ın 4. golünü D. Lico, 51. dakikada kaydetti.
Adanaspor'un tek golünü atan Feyzi Yıldırım, ikinci sarı kart sebebiyle oyundan atıldı ve Adanaspor sahada 10 kişi kaldı. Feyzi'nin müdahalesi Iğdır FK'ya penaltı kazandırdı.
A. Regattin, 85. dakikada penaltıdan attığı gol ile durumu 5 - 1 yaptı.
90+3'te Burak Altıparmak'ın attığı gol ile skor belirlendi ve maç 6 - 1 bitti.