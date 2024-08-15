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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftası 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Pendikspor-Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:21
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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor!

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, LİGDE 2. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

16 AĞUSTOS CUMA:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

17 AĞUSTOS CUMARTESİ:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 AĞUSTOS PAZAR:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)

19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

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