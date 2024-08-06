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TFF 1. Lig'de son gelişmeler

Ankaragücü son olarak Hatayspor ile Süper Lig'de mücadele eden Azerbaycanlı milli oyuncu Renat Dadaşov'u kadrosuna katmak üzere.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TFF 1. Lig'de son gelişmeler

Ankaragücü son olarak Hatayspor ile Süper Lig'de mücadele eden Azerbaycanlı milli oyuncu Renat Dadaşov'u kadrosuna katmak üzere. Mahmut Tekdemir ve Osman Çelik gibi isimleri renklerine bağlayan; Mert Çetin, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile de yola devam eden Ankaragücü bir ses getirecek transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'e çıkmayı arzulayan Ankaragücü, geride bıraktığımız sezon Hatayspor'da forma giyen Renat Dadaşov ile büyük ölçüde anlaştı.

KHOUMA BOLUSPOR'DA

Boluspor'dan forvet pozisyonuna takviye geldi. Kırmızı beyazlılar, Kopenhag'da oynayan Khouma Babacar ile büyük ölçüde anlaştı. Babacar ülkemizde daha önce Alanyaspor'da forma giydi. 31 yaşındaki Senegalli golcü geride kalan sezonda Kopenhag formasıyla sadece 3 maçta oynadı.

M. CEM, NİKAH TAZELEDİ

Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı yeniden 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akpınar, bu sezon da yeşil-siyahlı formayı giyecek. Oyuncu için Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, geçen sezonun devre arasında yollarını ayırdığı tecrübeli kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Alperen, Geçen sezonun ilk yarısında Manisa formasını giydi sezonu Şanlıurfaspor'da tamamladı.

AMED'DEN BİR İMZA DAHA

Ersun Yanal yönetiminde yeni sezona hazırlanan 1. Lig takımlarından Amedspor, orta sahaya takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak kiralık olarak Sakaryaspor'da forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan 29 yaşındaki Sinan Kurt'u transfer etti.Elazığspor. son olarak Manisa FK forması giyen Kerim Frei ile anlaştı. Fulham altyapısında futbola başlayan Kerim, Cardiff'le Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarının yanı sıra İsrail'in Maccabi Haifa ve Hollanda'nın FC Emmen takımlarında da forma giyen Kerim, son iki sezonda Manisa'da görev yaptı. 31 yaşında Kerim Frei, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. Başarılı futbolcu 5 kez A milli takımın formasını terletti.

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