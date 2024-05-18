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Sakaryaspor play-off final maçının hazırlıklarını sürdürüyor!

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için play-off final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:51
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Sakaryaspor play-off final maçının hazırlıklarını sürdürüyor!

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı play-off final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek olan Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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