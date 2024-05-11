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Erzurumspor FK 0-4 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 34. ve son haftasında Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0 yenerek sezonu galibiyetle noktaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:12
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Erzurumspor FK 0-4 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Erzurumspor savunmasının hatalı geri pası sonrası ceza sahasındaki sahipsiz topa hareketlenen Regattin, Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Davut Dakul Çelik penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin'in sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine yapılan ortaya altıpas önünde Seşlar vuruşunu yaptı, Cengizhan Bayrak'ın hamlesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, Orhan Ovacıklı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Davut Dakul Çelik bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Thuram, yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

75. dakikada Melih Kabasakal, Ufuk Budak'ın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Davut Dakul Çelik, faul kararı verip Ufuk Budak'a sarı kart gösterdi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan inceleme sonrası kartın rengi kırmızıya döndü.

79. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ampem, kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı. 0-4

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler

Erzurumspor FK: Rıdvan Yağcı, Gürkan Varlık (Eren Tozlu dk. 46), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak (Celal Hanalp dk. 46), Estrela, Alican Özfesli (Ufuk Budak dk. 46), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 83), Rosheuvel (Sefa Akgün dk. 64), Furkan Özhan

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Yiğit Türkmen, Eren Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Melih Kabasakal, Robin Yalçın (Metehan Baltacı dk. 72), Claro (Fethi Özer dk. 82), Ömer Bayram (Berkay Kumlu dk. 46), Bekir Yılmaz (Tugay Kacar dk. 61), Seşlar, Recep Niyaz, Regattin, Ampem, Thuram (Bruno dk. 61)

Yedekler: Berke Özer, Birkan Tetik, Fredy, Taşkın İlter, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Regattin (dk. 8 pen.), Seşlar (dk. 30), Thuram (dk. 36 pen.), Ampem (dk. 79) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Ufuk Budak (dk. 75) (Erzurumspor)

Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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