3’üncülük askına

Trendyol 1. Lig'de play-off finalini hedefleyen Sakaryaspor, ligden düşen Giresunspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Yeşil-siyahlılar, 89. dakikasına 21- yenik girdiği müthiş maçta, 90. dakikada Erdi Dikmen ve 90+6. dakikada Hasan Kılıç'ın golleriyle zafere uzandı. Tatangalar, Çorum'un Erzurum'da kaybetmesiyle bitime 2 hafta 3. sıraya yükseldi.

4 TAKIMLI YARIŞ

Bitime 2 hafta kala müthiş bir çekişmeye sahne olan 3'üncülük yarışı, Sakaryaspor, Çorum, Kocaelispor ve Bodrum arasında geçiyor. Rakiplerinin iki puan önündeki Sakarya ekibi, sahasında Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra sonuçlara göre; final gibi maçta direkt rakibi Kocaelispor'a konuk olacak

Sakaryaspor, Giresun'da Erdi Dikmen ve Hasan Kılıç'ın golleriyle kazanıp, bitime 2 hafta kala play-off finaline tutundu.