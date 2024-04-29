Haberler TFF 1.Lig 3’üncülük askına

3’üncülük askına

Tatangalar, ligden düşen rakibi karşısında 89’da 2-1 yenik girdiği maçı, Erdi ve Hasan’la kazandı. Bitime 2 hafta kala direkt play-off finali sırasına yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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3’üncülük askına

Trendyol 1. Lig'de play-off finalini hedefleyen Sakaryaspor, ligden düşen Giresunspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Yeşil-siyahlılar, 89. dakikasına 21- yenik girdiği müthiş maçta, 90. dakikada Erdi Dikmen ve 90+6. dakikada Hasan Kılıç'ın golleriyle zafere uzandı. Tatangalar, Çorum'un Erzurum'da kaybetmesiyle bitime 2 hafta 3. sıraya yükseldi.

4 TAKIMLI YARIŞ

Bitime 2 hafta kala müthiş bir çekişmeye sahne olan 3'üncülük yarışı, Sakaryaspor, Çorum, Kocaelispor ve Bodrum arasında geçiyor. Rakiplerinin iki puan önündeki Sakarya ekibi, sahasında Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra sonuçlara göre; final gibi maçta direkt rakibi Kocaelispor'a konuk olacak

Sakaryaspor, Giresun'da Erdi Dikmen ve Hasan Kılıç'ın golleriyle kazanıp, bitime 2 hafta kala play-off finaline tutundu.

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