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BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:50
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BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

BB Erzurumspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. BB Erzurumspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - Giresunspor maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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BB Erzurumspor - Giresunspor MAÇI CANLI İZLE

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