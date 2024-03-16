Sakarya kenetlendi

Trendyol 1. Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Altay ile karşılaşacak yeşil-siyahlı ekibimiz hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan İsaac Donkor dışında tüm sporcular katıldı. Morallerin tavan yaptığı ekibimiz, ezeli rakibi önünde taraftarına güzel futbol ve iyi bir galibiyet armağan ederek milli araya girmeyi amaçlıyor.

ŞANLI: ÇOK ÖNEMLİ

Altay maçının hem üç puan açısından hem de kulüp açısından yerinin ayrı olduğunu belirten Teknik Direktör Tuncay Şanlı, "Bu karşılaşmanın önemini anlatmaya gerek yok. Taraftarlarımızın heyecanının aynısını oyuncularım da yaşıyor. Rakibin ligdeki konumuna bakmadan bize yakışan sonucu almak istiyoruz. Puan kaybının telafisinin daha da zor olacağı haftalara geliyoruz. O nedenle hata yapmadan devam edeceğiz" dedi.

KADRO ŞEKİLLENDİ

Teknik Direktör Tuncay Şanlı kritik müsabakanın kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Genç hocanın, cezalı Hasan Kılıç'ın yerine orta sahada Samed Onur'u oynatıp stopere Rajko Rotkman'ı çekmesi bekleniyor. Şanlı'nın Del Valle'yi kulübede oturtarak Dimitrov ile maça başlamayı düşündüğü öğrenildi.

6 OYUNCU SINIRDA

1. Lig'de Sakaryaspor ile Altay, yarın 20.30'da Sakarya'da karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sakaryaspor'da 6 isim Erdi Dikmen, İsaac Donkor, Odise Roshi, Murat Cem Akpınar, Bülent Uzun ve Yonathan Del Valle kart sınırında yer alan isimler. Bu futbolcular kart görürse Urfa mücadelesinde görev yapamayacak.

ISAAC DONKOR ŞOKU

Sakaryaspor, zorlu Altay maçı öncesi kötü bir haberle sarsıldı. Bu sezon stoper bölgesinin en önemli isimlerinden biri olan İsaac Donkor'un ameliyat olacağı açıklandı. Kasık fıtığı olan Donkor'un Almanya'da ameliyat edileceği, fizik tedavi sürecinin ise İtalya'da devam edeceği öğrenildi.