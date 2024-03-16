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Kocaelispor'da flaş gelişme! Başkan görevi bırakıyor

Kocaelispor’da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından Hodri Meydan’ın yaptığı “Acil koltuğu bırak” çağrısı üzerine kulüp başkanı Engin Koyun “Görevi bırakıyorum” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 08:50
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Kocaelispor'da flaş gelişme! Başkan görevi bırakıyor

Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Hodri Meydan'ın yaptığı "Acil koltuğu bırak" çağrısı üzerine kulüp başkanı Engin Koyun "Görevi bırakıyorum" dedi.

Trendyol 1.Lig'de zirve yarışından her geçen hafta uzaklaşan ve Süper Lig yolunda hedeflerini zora sokan Kocaelispor'da taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a 'Acilen koltuğu bırak' çağrısı yaptı. Ankara deplasmanından dönen kulüp başkanı Engin Koyun ise yinelenen istifa çağrısı üzerine "Bırakıyorum" dedi. Kocaelispor'da Koyun'un görevi bırakmasının ardından mevcut başkan vekili Recep Durul ile sezon sonuna kadar devam edileceği öğrenildi.

6 HAFTADIR GALİBİYET ALAMADILAR

Haftalardır kendi evinde de, deplasmanda da puan kayıpları yaşayan, ligin yüksek bütçeli takımları arasında yer alan Kocaelispor'da devre arası transferlerinin beklentileri karşılamamasıyla birlikte sesler yükselmeye başladı. Taraftarın tepkisi üzerine önce teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Ardından Mustafa Gürsel ile el sıkışan Kocaelispor Yönetimi geride bırakılan 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Ezeli rakiplerinin puanları topladığı haftalarda takımın iyi futbol sergileyememesi ve kötü sonuçlar almasıyla birlikte tepkiler daha sert ifadeler ve sloganlarla bir kez daha kulüp başkanı Engin Koyun'a yöneldi. Tribünlerin maçlarda ağır ifadelerle istifa çağrısı yaptığı Engin Koyun geçen hafta iç saha maçında stadı karşılaşma bitmeden terk etmişti. Yönetim kurulunun hafta içinde yaptığı 'Tamam mı?', 'Devam mı?' toplantısından da Koyun ve ekibinin göreve devam etmesi yönünde karar çıkmıştı. Ancak son 5 haftada aldığı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Ankara'ya giden Kocaelispor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altıncı haftada da galibiyet sevinci yaşayamayan taraftar tribünlerden 'Başkan olsana, başkan olsana, Gümüşhane'ye başkan olsana' sloganları attı. Maçın akabinde Hodri Meydan çok sert açıklama yayınladı. Engin Koyun ise yalnızca "Bırakıyorum" diyerek taraftarın çağrısını kabul etti.

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