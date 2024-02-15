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Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberi: Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:17
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Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

16 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe-Manisa FK: Gürcan Hasova

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor: Yasin Kol

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Raşit Yorgancılar

13.30 Bodrum FK-Altay: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor: Ozan Ergün

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

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