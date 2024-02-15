Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16 Şubat Cuma:
20.00 Göztepe-Manisa FK: Gürcan Hasova
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor: Yasin Kol
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu
18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Raşit Yorgancılar
13.30 Bodrum FK-Altay: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor: Ozan Ergün
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen