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Manisa FK 2 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:35
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Manisa FK 2 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Demba Diallo ve 50'de Oğuz Gürbulak kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 23. dakikada Barış Alıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Manisa FK 22 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.

Ligin 19. haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

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