Manisa FK 2 - 1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Demba Diallo ve 50'de Oğuz Gürbulak kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 23. dakikada Barış Alıcı'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Manisa FK 22 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.