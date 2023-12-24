Bandırmaspor 2 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZEt)

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bandırma'nın gollerini 21. ve 45+6. dakikalarda penaltılardan Emirhan Aydoğan kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 53'te Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69'da Dimitri Oberlin kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Emirhan Aydoğan, 47'de 3. penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 29 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Adanaspor ise 19 puana yükseldi.

Ligin 18. haftasında Bandırmaspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise sahasında Boluspor'la karşılaşacak.