Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 2 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZEt)

Bandırmaspor 2 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZEt)

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor'a konuk oldu. Turuncu-beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 15:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor 2 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZEt)

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bandırma'nın gollerini 21. ve 45+6. dakikalarda penaltılardan Emirhan Aydoğan kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 53'te Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69'da Dimitri Oberlin kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Emirhan Aydoğan, 47'de 3. penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 29 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Adanaspor ise 19 puana yükseldi.

Ligin 18. haftasında Bandırmaspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise sahasında Boluspor'la karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"
Pedofili sitesi Ekşi Sözlük'te şehitlere ve ailelerine akılalmaz hakaretler! İslam'ı ve Müslümanları hedef aldılar | Soruşturma başlatıldı! 1 kişi adresinde yakalandı
Konyaspor 3 maç sonra kazandı!
"Derbide göreceksiniz!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum 3 puanı 3 golle aldı!
Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman?
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
BAKED ALASKA TARİFİ | Baked Alaska nasıl yapılır? 🍰Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potadaki derbide kazanan G.Saray! Potadaki derbide kazanan G.Saray! 15:45
Adanaspor'dan müthiş geri dönüş! Adanaspor'dan müthiş geri dönüş! 15:38
Bodrum 3 puanı 3 golle aldı! Bodrum 3 puanı 3 golle aldı! 15:32
Konyaspor 3 maç sonra kazandı! Konyaspor 3 maç sonra kazandı! 15:31
Cana skor verdi! İşte derbi tahmini Cana skor verdi! İşte derbi tahmini 15:30
"Derbide göreceksiniz!" "Derbide göreceksiniz!" 15:17
Daha Eski
Derbi saat kaçta? FB - GS Derbi saat kaçta? FB - GS 15:08
Nicolo Zaniolo'dan derbi paylaşımı! Nicolo Zaniolo'dan derbi paylaşımı! 14:36
Türkiye ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne? Türkiye ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne? 14:09
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu 13:37
Derbi saat kaçta? FB - GS Derbi saat kaçta? FB - GS 12:07
F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu 12:06