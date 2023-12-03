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Manisa FK 3-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa FK ile Altay, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manisa FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan Lima, Ayberk ve Tabla kaydetti. Altay'da Murat Berkan 90. dakikada kırmızı kart gördü. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:56
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Manisa FK 3-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de son 9 maçını kazanamayan Manisa FK düşme potasında yer alan Altay'ı evinde 3-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Manisa FK, 12'nci dakikada Lima'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Manisa FK, 46. dakikada bir kez daha penaltı kazandı ancak ilk golü atan Lima bu kez penaltıdan yararlanamadı. Ataklarını sıklaştıran Manisa ekibi 78. dakikada Ayberk'in golüyle farkı ikiye çıkarırken, son sözü 90+3'te Tabla söyledi. Konuk Altay'da ise 90. dakikada Murat Berkan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Manisa Futbol Kulübü puanını 17'ye çıkarıp alt sıralardan uzaklaştı. Altay ise üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Diallo'nun uzun pasında ceza alanı sağ iç çaprazında topla buluşan Ayberk, Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada topun başına geçen Lima penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0.

46. dakikada santranın ardından Manisa FK, baskısında ceza sahası sol çaprazında Diallo, kaleci Eren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova 2'nci kez penaltı noktasını gösterdi. Lima'nın penaltı şutunu kaleci Eren kurtardı.

78. dakikada Manisa FK'nın kazandığı serbest vuruşta Kerim'in arka direğe ortaladığı topa yükselen Ayberk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+2. dakiakda rakibin hatasında sol çaprazda topla buluşan Tabla, ceza sahası içine sokularak arka direğe şutunu çekti, top filelere gitti: 3-0.

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