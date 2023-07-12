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Erdi Sakaryaspor'da

Süper Lig’i hedefleyen Sakarya, transferlere devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, 2. Lig’e düşen Altınordu’dan 26 yaşındaki stoper Erdi Dikmen’le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Erdi Sakaryaspor'da
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, transfer şova devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, Altınordu'dan savunma oyuncusu Erdi Dikmen'i de kadrosuna kattı. Sakarya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezon Altınordu forması giyen futbolcu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Erdi" ifadelerine yer verildi. 26 yaşındaki Erdi Dikmen, futbol kariyerinde MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve Yılport Samsunspor takımlarında da forma giydi. Genç stoper, geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde boy gösterdiği 29 karşılaşmada 2 asist katkısı sağlamasına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı.
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