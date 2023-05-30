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PFDK'dan 'şike teşebbüsü' cezası! 1 yıl men...

Son dakika spor haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e 1 yıl men cezası verildiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 17:16
PFDK'dan 'şike teşebbüsü' cezası! 1 yıl men...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.
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