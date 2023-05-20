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Altay 3-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında İzmir ekibi Altay sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadeleden Altay 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:29
Altay 3-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de 38. haftanın açılış maçında Altay, Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Altay'da Tuzlaspor karşısında 2 gol atan Marco Paixao, sezonu 21 golle tamamladı. Ligde daha önce 3 kez gol kralı olan Portekizli oyuncu, yarınki son maçlar öncesinde en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor. Paixao'yu 19 golle haftayı bay takım olarak geçirecek Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile 17 golü olan Çaykur Rizesporlu Bolasie Yala takip ediyor.

Altay'ın 40 puanla tamamladığı ligde Tuzlaspor 38 puanda kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Neslihan Muratdağı, Spor Toto 1. Lig'de ilk maçına çıktı.

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