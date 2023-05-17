Çorum FK TFF 1. Lig'de

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin bitimine bir hafta şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-siyahlılar, Isparta 32'yi 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Şampiyonluğu getiren goller Berkay Can Değirmencioğlu ve Hurşit Taşçı'dan geldi. Bitime bir hafta kala mutlu sona ulaşan Çorum FK, 56 yıl aradan sonra 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluk mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Çorumlu futbolseverler, oyuncularla birlikte 90 dakikanın bitiminde şampiyonluğu doyasıya kutladı.