Gençlerbirliği Sakarya'yı mağlup etti!

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kasongo, sol çaprazdan uzak köşeye vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada Yasin Gürerler'in sol kanattan açtığı ortada Muhammed Hikmet Ertürk, ceza sahası sağ çaprazdan gelişine kaleye şut çekti, fakat topu kaleci Cihan Topaloğlu'ndan döndü. Dönen topta Ertürk sol ayağıyla yaptığı vuruş ise kalenin üstünden dışarı çıktı.

40. dakikada Uğur Akdemir'in sağ kanattan açtığı orta savunmadan geri göndü. Dönen topu alan Muhammed Hikmet Ertürk'ün şutu kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

45+1. dakikada Sakaryaspor'da Burak Süleyman, sol kanattan ceza sahası içerisine kat ederek vurduğu şutta kaleci Hayrullah Aslan son anda topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Gençlerbirliği'nde Mete Kaan Demir'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Uğur Akdemir'in şutu az farkla dışarı çıktı.

52. dakikada Erkan Eyibil'in sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden yaptığı ortada topa dokunan Yasin Güreler, Gençelerbirliği'ne beraberliği getirdi. 1-1

58. dakikada ceza sahasısın hemen önünde topla buluşan Erkan Eyibil, pasını sağ kanattaki Enes Keskine aktardı. Enes ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda olan Rahman Buğa Çağırana gördü. Çağıran gelişine yerden vurduğu şutta takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

70. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mete Kaan Demir, rakibini çalımladıktan sonra sağ ayağıyla vurduğu şut kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Candaş Elbil xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir xx, Alperen Babacan xx, Thomas Fontaine xx, Yasin Güreler xx, Enes Keskin xx, Buğra Çağıran xx (Akabueze dk. 68 xx), Mete Kaan Demir xx (Ikic dk. 88 x), Muhammed Ertürk xx (Erkan Eyibil dk. 46 xx), Bangoura xx (Abdullah Durak dk. 46 xx), Doukara xx (İlker Karakaş dk. 72 xx)

Yedekler: Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere, Hayrullah Erkip, Ayovi, Özgür Çek

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Bülent Uzun xx, İbrahim Has xx, İsaac Donkor xx, Oğuz Yıldırım xx (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 64 xx), Grechyshkin xx (Mehmet Akyüz dk. 88 ?), Burak Süleyman xx (Dımıtrov dk. 78 x) Hakan Yavuz xx (Oğuzhan Akgün dk. 64 xx), Nalepa xx (Milosevic dk. 79 x), Roshi xx, Kasongo xx

Yedekler: Furkan Köse, Umut Uzun, Ediz Fırat, Ruhi yıldız, Berat Kaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Yasin Güreler (dk. 52), Rahman Buğara Çağıran (dk. 58) (Gençlerbirliği), Kassango (Dk.23) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Donkor (dk. 45+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Fontaine, Doukara (Gençlerbilriği)