Kocaelispor 1. Lig'de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Kastamonuspor'u konuk eden yeşil-siyahlılar, 6'da Samed Ali Kaya'nın golüyle öne geçti. 45'te Yasin Aytaç durumu eşitledi. Şampiyonluk için 1 puanın yettiği Körfez ekibi, 89'da Mehmet Yılmaz'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılan Kocaelispor, Spor Toto 1 .Lig'e 1 yıllık aranın ardından geri dönüş yapmış oldu. Yeşil-siyahlı futbolcular, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşarken taraftarlar da zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.