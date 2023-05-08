Rize'den dev adım

Çaykur Rizespor, Süper Lig için geri sayıma geçti... Evinde Tuzlaspor'u konuk eden Atmacalar, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Rakibin fişini ilk yarıda çeken Karadeniz ekibinin golleri Yannick Bolasie (2) ve Benhur Keser'den geldi.

2 PUAN DA YETİYOR

Puanını 66'ya yükselten mavi-yeşilliler, Süper Lig için dev bir adım atmış oldu. Önümüzdeki hafta Göztepe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor, kazanırsa Süper Lig biletini alacak. Son maçta Altınordu'yla karşılaşacak Rize'ye 2 haftada 2 puan da yetecek.