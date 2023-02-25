Haberler TFF 1.Lig Hedef netlik kazanacak

Hedef netlik kazanacak

2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Yeni ve genç bir takım olduklarını kaydeden Töraydın, "Tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Lig başladıktan sonra Erzincan, İnegöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak sözlerini sarf etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Hedef netlik kazanacak
2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Yeni ve genç bir takım olduklarını kaydeden Töraydın, "Tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Lig başladıktan sonra Erzincan, İnegöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak sözlerini sarf etti.
DİĞER
Türkiye Letonya basketbol maçı canlı izle şifresiz! FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya maçı canlı yayın izle
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çadır kent kuruldu
Son Tatanga
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29