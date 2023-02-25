Hedef netlik kazanacak

2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Yeni ve genç bir takım olduklarını kaydeden Töraydın, "Tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Lig başladıktan sonra Erzincan, İnegöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak sözlerini sarf etti.
2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade etti. Yeni ve genç bir takım olduklarını kaydeden Töraydın, "Tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Lig başladıktan sonra Erzincan, İnegöl ve Düzce maçlarıyla birlikte hedefimiz daha da belli olacak sözlerini sarf etti.