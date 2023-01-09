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TRANSFER HABERİ: Adis Jahovic Göztepe'ye dönmek istiyor

Sezon başında Bodrumspor'a gidip yeşil- beyazlılarla yollarını devre arası öncesi ayıran Adis Jahovic Göztepe'ye geri dönmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 14:48
TRANSFER HABERİ: Adis Jahovic Göztepe'ye dönmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'in ara transfer döneminde ABD ekiplerinden Colarado Sprins takımından forvet Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe'ye eski golcüsü Adis Jahovic'ten haber geldi.

Sezon başında Bodrumspor'a gidip yeşil- beyazlılarla yollarını devre arası öncesi ayıran 36 yaşındaki oyuncu Göztepe'ye geri dönmek istediğini yönetime bildirdi.
Eski başkan ve yönetim kutulu üyesi Mehmet Sepil'i arayan Kuzey Makedonyalı oyuncunun, "Futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. Takıma katkı veririm. Dönmek istiyorum" dediği ifade edildi.
Yönetimin ise konuyu teknik ekibe bildirdiği, son kararı Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisinin vereceği vurgulandı.

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