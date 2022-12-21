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Samsunspor’da flaş ayrılık! Fernando Boldrin'e veda edildi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da yıldız futbolcu Fernando Boldrin ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 00:50
Samsunspor’da flaş ayrılık! Fernando Boldrin'e veda edildi

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ve yıllarca Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Fernando Boldrin ile Samsunspor karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Uzun süredir Aryvdas Novikovas ile birlikte kadro dışı konumunda bulunan Boldrin, bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürüyordu.

Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Futbolcumuz Fernando Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Fernando Boldrin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
33 yaşındaki Fernando Boldrin, bu sezon Samsunspor formasıyla 8 maçın tamamında ilk 11'de çıkmış ve 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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