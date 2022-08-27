Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 2 - 2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor FK 2 - 2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1.Lig'in 3. haftasında Erzurumspor evinde Samsunspor'u ağırladı. 4 golün atıldığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Kazım Karabekir Stadyum'nda oynanılan karşılaşmada Erzurumspor ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:26
Erzurumspor FK 2 - 2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1.Lig'in 3. haftasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor 13. dakikada Süleyman Koç ile öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlıyını koyan deplasman ekibi Samsunspor Gaetan Laura'nın attığı iki golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Olanare 52. dakikada penaltıdan attığı gol ile karşılaşmanın sonucunu tayin etti.

Erzurumspor'da Herolind Shala ve Aaron Olanare kırmızı kart gördü.

Samsunspor puanını 5'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan Erzurumspor 3 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! "Büyük şok yaşadım"
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'a Uğurcan Çakır şoku! Kalede olamayacak...
Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!
Karagümrük galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manisa FK galibiyetle tanıştı!
Tuzlaspor'un teknik direktörü Eren Şafak oldu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 27 Ağustos Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
NASA'DAN DÜNYAYI SALLAYACAK AÇIKLAMA
DOLAR NE KADAR OLDU? 27 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Cicaldau'nun transferini açıkladı G.Saray Cicaldau'nun transferini açıkladı 21:54
Juventus ile Roma puanları paylaştı! Juventus ile Roma puanları paylaştı! 21:44
Adana Demirspor - Ümraniyespor | CANLI Adana Demirspor - Ümraniyespor | CANLI 21:41
Alanyaspor - İstanbulspor | CANLI Alanyaspor - İstanbulspor | CANLI 21:40
Arsenal namağlup lider! Arsenal namağlup lider! 21:34
Bayern Mönchengladbach'a takıldı! Bayern Mönchengladbach'a takıldı! 21:26
Daha Eski
Erzurum ile Samsun yenişemedi! Erzurum ile Samsun yenişemedi! 21:24
Karagümrük galibiyetle tanıştı! Karagümrük galibiyetle tanıştı! 21:15
Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı! Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı! 21:03
F.Bahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti F.Bahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti 20:06
G.Saray Trabzon'a geldi G.Saray Trabzon'a geldi 19:48
Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! 19:29