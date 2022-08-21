Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Göztepe - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Göztepe - BB Erzurumspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Göztepe sahasında BB Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - BB Erzurumspor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.