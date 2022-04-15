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Keçiörengücü Denizlispor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Keçiörengücü sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 14:44
Keçiörengücü Denizlispor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın açılış gününün ilk karşılaşmasında Keçiörengücü ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı ise haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Keçiörengücü: Abdülkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre, Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Aissati, Özer Özdemir, İlhan, Ömer Şişmanoğlu

Denizlispor: Metin, Uzodimma, Mehmet, Fatih, Muharrem, Ackah, Djibrila, Taşkın, Hamza, Olawoyin, Ali Yavuz

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