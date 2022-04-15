Keçiörengücü Denizlispor maçı CANLI anlatım

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın açılış gününün ilk karşılaşmasında Keçiörengücü ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı ise haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Keçiörengücü: Abdülkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre, Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Aissati, Özer Özdemir, İlhan, Ömer Şişmanoğlu

Denizlispor: Metin, Uzodimma, Mehmet, Fatih, Muharrem, Ackah, Djibrila, Taşkın, Hamza, Olawoyin, Ali Yavuz