Adanaspor Bandırmaspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
6 puanla ligin 15. sırasında bulunan Adanaspor, 12 puanla 5. sırada yer alan Bandırmaspor'u seyircisi önünde mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
Bandırmaspor da deplasmanda kazanarak üst sıralarla puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor.
ADANASPOR BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Adanaspor Bandırmaspor arasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma TRT Avaz ve beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
İŞTE TFF 1. LİG 8. HAFTA PROGRAMI
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)