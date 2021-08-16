Menemen’in günü

Menemenspor, sezona zaferle başladı. TFF 1. Lig'de pazar günü oynanan maçların tek kazananı İzmir temsilcisi oldu. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurum'u konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 2-0 yenerek 3 puanı aldı.

GOLLER YENİLERDEN

Ege ekibinin ilk golü 37. dakikada geldi. Toni Correia Gomes'in pasında Menemen'in Almanya'dan transfer ettiği gurbetçi oyuncu Ahmet Sagat ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Erzurum eşitliği yakalamak için çok uğraştı ama muvaffak olamadı. 90'da Mahamadou Ba'nın golüyle ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

'GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ'

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, sezona galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekerek, "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Golü ilk yarıda bulmamız bizim için bir avantajdı. Oyuncularımız iyi bir mücadele ortaya koydu. İyi başladık, devamını getirmek için çalışacağız" dedi.