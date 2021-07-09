Haberler TFF 1.Lig Son Körfez Mandjeck

Son Körfez Mandjeck

Kocaelispor, Waasland-Beveren forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yaptı. Mandjeck, Körfez’in bu sezonki 11. transferi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son Körfez Mandjeck

Transferin hızlı ekibi Kocaelispor, orta sahaya bir takviye daha yaptı. Yeşilsiyahlılar, Belçika ekibi Waasland- Beveren forması giyen Kamerunlu ön libero Georges Mandjeck ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Kayseri Erciyessspor'da oynayan 32 yaşındaki oyuncu, "2 yıl Türkiye'de oynadım. Harikulade bir deneyim oldu. Kulübün seviyesini bildiğim için geldim. Sonuçta burası bir an önce Süper Lig'e çıkmak isteyen bir kulüp. Elimden geleni yapıp kulübü hak ettiği yere taşılacağım" dedi.

"ZOR OLMADI"

Kamerunlu futbolcu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok zor bir tercih olmadı. Kulüple ilgili çok olumlu geri dönüşler aldım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum. Milli takım benim için hala bir tercih. En çok istediğim şeylerden biri tekrar milli takım formasına kavuşmak" diye konuştu.

SON DAKİKA