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Altay'a taraftarından bayraklı destek!

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine 'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi. Hazırlanan bayraklarda, " ve 'e geri dönüyoruz" mesajları verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
Altay'a taraftarından bayraklı destek!

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine 'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi. ilçesinin Alsancak semti başta olmak üzere , , , , , , , , , gibi pek çok mahalle ve ilçeyi dev bayraklarla donatan taraftarlar, kenti siyah-beyaz renklere boyadı.

Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir stadyumlara giremeyen taraftarlar, ayrı kaldıkları siyah-beyazlı takımı motive etmek için kolları sıvadı. Hazırlanan bayraklarda, " ve 'e geri dönüyoruz" mesajları verildi. Yeni sezonda takımlarını Süper Lig'de görmek isteyen Altaylılar, pek çok futbolsever gibi sınırlı sayıda da olsa Play-Off müsabakalarında stadyumlara seyirci alınması yönünde bir karar çıkarılmasını ümit ediyor.




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