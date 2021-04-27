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Bir başka sezon

Son iki haftaya 64’er puanla giren ve avantajlı konumda. ise rakiplerinin kaybını bekliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Bir başka sezon

. Lig, son yıllarda görülmeyen bir yarışa sahne oluyor. 64'er puana yükselen , ve Yılport , son 2 haftaya averajla ilk 3 sırada girdi. Ligde 3. haftayı lider geçtikten sonra ilk sırada bir daha yer alamayan Adana Demirspor, bitime 2 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. Çotanaklar ise 15 hafta sonra averajla ikinci sıraya geriledi. Samsunspor da galibiyetiyle bu 2 takımı takip ediyor. 64'er puana sahip üç takımdan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor, üçlü averajda üstünlük sağlamış durumda. İki takım kalan son iki maçını kazanırsa 'e direkt yükselecek. ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Aksi halde play-off'ta Süper Lig biletini arayacak.

Adana Demirspor, 'u 3-0 mağlup ederek averajla zirvenin yeni sahibi oldu.

SANCAK MUTLU

Liderliğe yükselen Adana Demirspor'un kulüp başkanı , "Mutluyuz, liderliğe oturduk. Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

DÜŞMEYE SON BİLET!

'un da veda ettiği ligden düşecek 3. takım için en dezavantajlı durumda 29 puanlı yer alıyor. Ligde kalabilmesi için kalan 2 maçını kazanıp veya Menemenspor'dan birinin 2 müsabakasını da kaybetmesi gerekiyor.

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