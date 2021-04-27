Bir başka sezon

TFF 1. Lig, son yıllarda görülmeyen bir yarışa sahne oluyor. 64'er puana yükselen Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, son 2 haftaya averajla ilk 3 sırada girdi. Ligde 3. haftayı lider geçtikten sonra ilk sırada bir daha yer alamayan Adana Demirspor, bitime 2 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. Çotanaklar ise 15 hafta sonra averajla ikinci sıraya geriledi. Samsunspor da Beypiliç Boluspor galibiyetiyle bu 2 takımı takip ediyor. 64'er puana sahip üç takımdan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor, üçlü averajda üstünlük sağlamış durumda. İki takım kalan son iki maçını kazanırsa Süper Lig'e direkt yükselecek. Yılport Samsunspor ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Aksi halde play-off'ta Süper Lig biletini arayacak.



Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-0 mağlup ederek averajla zirvenin yeni sahibi oldu.



SANCAK MUTLU



Liderliğe yükselen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, "Mutluyuz, liderliğe oturduk. Kalan 2 maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.



DÜŞMEYE SON BİLET!



Ankaraspor'un da veda ettiği ligden düşecek 3. takım için en dezavantajlı durumda 29 puanlı Akhisarspor yer alıyor. Ligde kalabilmesi için kalan 2 maçını kazanıp Adanaspor veya Menemenspor'dan birinin 2 müsabakasını da kaybetmesi gerekiyor.