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'da 3 futbolcu kadro dışı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi... . Lig'in güçlü ekiplerinden ve 'e yükselmenin en büyük adaylarından biri olan 'da 3 futbolcunun kadro dışı kaldığı bildirildi. İşte o isimler ve detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 15:19
Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı! İşte o isimler...

. Lig ekiplerinden 'da 3 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonucu , ve 'ün sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Kulüp Başkanı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyim. Söyleyecek çok şeyler var ama çok üzüntülüyüm, konuşamıyorum. Verdiğim sözü tutamadığım için sizlerden özür diliyorum. Başkan olarak benim şu anda yapabileceğim çok şey var gibi gözükse de daima söz, sadece sahadaki futbolcular ve teknik ekipte." ifadelerini kullandı.

Son maçında ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ekibi, ligde ikinci sıradaki yerini averajla 'a bırakmış ve hedefinde yara almıştı.

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