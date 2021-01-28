Son dakika: Eskişehirspor'da 11 futbolcunun transferi iptal oldu!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 11 futbolcuyla anlaşma sağlayan TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, transfer yasağını kaldıramadı ve el sıkıştığı oyunculara imza attıramadı. Türk futbolunun köklü ekibi yaşanan bu gelişmeyi resmi hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İşte Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama...



Camiamızın ve spor kamuoyunun bildiği üzere, ara transfer döneminde mevcut kadromuzu güçlendirerek, kümede kalma hedefimizi gerçekleştirmek, olmadığı takdirde gelecek senenin şampiyon kadrosunu kurmak adına transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisindeydik.



Çalışmalarımız neticesinde; sorunlu 86 dosyanın 81 tanesi çözüme ulaştırılmış; bunların içinde FIFA'da bulunan 9 dosyadaki yasak ise kaldırılmıştı. Takımımıza takviye adına gerekli transferlerimizle de prensipte anlaşılmış ve kendilerine bugün saat 14:30'a kadar dosyalarla ilgili kesin bilgi verileceği ve sözleşmelerin imzalanacağına dair tarafımızca söz verilmişti.

Bugün geldiğimiz noktada problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir. Bir çok takımdan, bizimle anlaşmış oldukları ücretin fazlasıyla üzerinde teklifler almalarına rağmen sözlerini tutarak kulübümüzden haber bekleyen başta eski takım kaptanımız Erkan Zengin olmak üzere 11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları güven ve fedakarlıklarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz.

Ayrıca bu süreçte bizlere her türlü anlayışı gösteren, bizleri kırmayarak bedelsiz imzalar veren eski teknik direktörlerimiz, yardımcıları, futbolcularımız ve onları temsil eden spor avukatlarına da kulübümüz ve tüm camiamız adına gönülden teşekkür ederiz.

Eskişehirspor Kulübü olarak bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, Anadolu'nun yıldızı olarak her şartta dimdik yolumuza devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunar, bu süreçte bizlere en büyük desteği veren taraftarımıza teşekkürü borç biliriz.