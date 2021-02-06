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. Lig | - : 0-5 | MAÇ SONUCU - ÖZET

’inci Lig’in 20. haftasında , ’a 5-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:07
TFF 1. Lig | Eskişehirspor - Altay: 0-5 | MAÇ SONUCU - ÖZET
'inci Lig'in 20'nci haftasında , evinde konuk ettiği 'a 5-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada Paixao'nun ceza sahasına ortasına kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

14'üncü dakikada ceza sahasında Paixao'nun şutu kaleci Melih'ten döndü, pozisyonu iyi takip eden Kappel, topu ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada Furgan'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla dışarı çıktı.

48'inci dakikada sağdan gelen ortaya altı pas üzerinde kafasını uzatan Paixao topu ağlara gönderdi: 0-2.

75'inci dakikada Erhan'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Paixao gole çevirdi: 0-3.

86'ncı dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-4.

90'ıncı dakikada , ara pasla ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-5.
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