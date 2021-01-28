Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Erkan Zengin resmen Tuzlaspor'da!

Son dakika transfer haberi: resmen 'da!

. Lig ekiplerinden , 'i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada formayı giydiği resmini paylaştı ve transferini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:00
Son dakika transfer haberi: Erkan Zengin resmen Tuzlaspor'da!

Son olarak 'da forma giyen ve bir süredir kulüpsüz durumda olan 'in yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu başka bir . Lig takımı 'a imza attı.

'de birçok takımda forma giyen Erkan Zengin'in yeni adresi Tuzlaspor oldu. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekibiyle anlaşma sağladını duyurdu.

İşte o açıklama...
Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu transferde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim. 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adana Demirspor Başkanı , abim ve Adana Demirspor taraftarları hakkınızı helal edin, hoşçakalın.

SON DAKİKA