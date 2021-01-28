Altınordu'da 6 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 6 futbolcusunu profesyonel yaptı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörü Halit Eroğlu ile ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel'in katılımıyla Feyttullah Gürlük, Mehmet Ablay, Tuncay Turgay Çağman, Enes Yetim, Abdullah Soğucak ve Muhammed Berkay Kınaç'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, son dönemde Kenan Fakılı, Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç, Özgür Deryol, Sami Satılmış ve Tunahan Öztürk'ün de profesyonel imza attığını hatırlattı.

Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma töreniyle A takım kadrolarına uğradıklarını bildiren Eroğlu, "Çok kısa bir süre içerisinde 14 gencimizle uzun vadeli sözleşmeler yaptık. Çok küçük yaşlarda aramıza katılan evlatlarımızın imza töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel de Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.