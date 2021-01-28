Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da 6 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı

Altınordu'da 6 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı

. Lig ekiplerinden Altınordu 6 futbolcusunu profesyonel yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, son dönemde , , , , , , ve 'ün de profesyonel imza attığını hatırlattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:39
Altınordu'da 6 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı

. Lig ekiplerinden Altınordu 6 futbolcusunu profesyonel yaptı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, (ALFA) Direktörü Halit Eroğlu ile ALFA Eğitim Direktörü 'in katılımıyla , , , , Abdullah Soğucak ve Muhammed Berkay Kınaç'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, son dönemde , , , , , , ve 'ün de profesyonel imza attığını hatırlattı.

Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma töreniyle A takım kadrolarına uğradıklarını bildiren Eroğlu, "Çok kısa bir süre içerisinde 14 gencimizle uzun vadeli sözleşmeler yaptık. Çok küçük yaşlarda aramıza katılan evlatlarımızın imza töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel de Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

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