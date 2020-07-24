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24 Temmuz 2020, Cuma
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Aybaba sesleri

Aybaba sesleri

’la yolları ayıran Hatayspor, listenin başına ’yı yazdı. Güney ekibi, tecrübeli hocaya sözlü olarak teklifi iletti.

Tarihinde ilk kez 'de mücadele edecek Hatayspor'da beklenen oldu. Bordo-beyazlılar, 'la yollarını ayırdı. Kulüp, "Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadesiyle ayrılığı duyurdu.

RESMİYETE DÖKÜLECEK
Yeni teknik direktör arayışlarına start veren Güney ekibi, ilk hedefini olarak belirledi. 65 yaşındaki tecrübeli hocaya sözlü olarak teklif iletildiği ve Aybaba'nın sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Samet Aybaba, son olarak bu sezon yalnızca 2 maç 'de görev yapmıştı.
  1. 24.7.2020
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