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24 Temmuz 2020, Cuma
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Menemen’de ilk hedef

Menemen’de ilk hedef Samed Ali

, devre arasında 'den kiraladığı Kaya'nın bonservisini almak için harekete geçti.

, devre arasında 'den kiraladığı Kaya'nın bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-lacivertli formayla aradan sonra 6 maçta 5 gol kaydeden 25 yaşındaki golcü için Göztepe ile temasa geçildiği belirtildi. 2017-2018'de Menemen'de forma giyen Samed Ali, 35 maçta 25 gol kaydetmiş ve Göztepe'ye transfer olmuştu.
  1. 24.7.2020
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