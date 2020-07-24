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24 Temmuz 2020, Cuma
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Çotanak ’le söz kesti

Çotanak Hakan Keleş’le söz kesti

Giresunspor'da sezonun sona ermesinin ardından bütün gözler 'ta yapılacak çevrildi.

Giresunspor'da sezonun sona ermesinin ardından bütün gözler 'ta yapılacak çevrildi. Başkan adaylığını açıklayan Hakan Karaahmet, teknik direktörlük için ile prensip anlaşmasına vardı. Sportif direktörlük için de 'da görev yapan Direktörü Bülent Bölükbaşı'na teklif yapıldığı belirtildi.
  1. 24.7.2020
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