Alt liglerden haberler (03.08.2020)

MESTAN'DAN 6 TAKIM ISRARI

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, 'Süper Lig'e 6 takım çıksın' fikrini yineledi. Mestan, "İngiltere, Championship'te 24 takım mücadele ediyor. İngilizler 24 takımla yapıyorsa, bu zorlu süreçte biz Türkler, adaletin ve vicdanın gereği olarak neden yapmayalım? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlayış bekliyoruz" dedi.

MESUT ŞEN VEFAT ETTİ

Bursaspor'un sembol isimlerinden Mesut Şen, hayatını kaybetti. Timsah, 1963'ten 1973'e kadar forma giyen Şen için mesaj yayımladı: "Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

KOCAELİSPOR TAARRUZDA

2. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor, transferde hareketli günler yaşıyor. Yiğitali Bayrak, Berkay Samancı ve Batuhan Er'le anlaşan yeşil-siyahlılar, Bursaspor'la sözleşmesi sona eren Aykut Akgün'ü gündeme aldı. Kocaeli yönetimi, 32 yaşındaki ön liberoyla önümüzdeki günlerde görüşecek. Aykut, geçen yıl 21 maçta görev yaptı.

ÇOTANAK'TA İKİ FAVORİ

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Ağustos'a ertelenmişti. Başkan Sacit Ali Eren'in adaylığı düşünmediği seçimde yarışın iki isim arasında geçmesi bekleniyor. Birçok iş adamının adının geçtiği seçimde, camianın Osman Çırak ve Hakan Karaahmet'in etrafında birleştiği belirtildi.

ALTINORDU'NUN YOLU FARKLI

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, hedeflerinin beş büyük lige oyuncu yetiştirmek olduğunu söyledi. Orhunbilge, "Sonuç değil, süreç odaklıyız. A takımın oynayacağı maçların sonucuna göre yaşamıyoruz. Akademideki her genç, önemli takımlarda görev alacak fiziki ve teknik kapasite ile karaktere sahiptir" dedi.

ES-ES, MEHMET'İ BIRAKMIYOR

Transfer yasağı bulunan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, Mehmet Özcan'ı bırakmayacaklarını söyledi. Özer, "Oyuncu satışlarından gelecek parayla tahtayı açabiliriz ama bu çok zor. Mehmet'e ödemeyi yaptık, satmayı da düşünmüyoruz. Bizim için tarihi bir fırsat oldu" dedi. 21 yaşındaki orta saha geçen sezon 30 maça çıktı.

TUZLASPOR TAŞKIN'LA DEVAM

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Taner Taşkın'la yeniden anlaşma sağladı. 47 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Mart ayında göreve gelen Taşkın, çıktığı 5 maç sonunda İstanbul ekibini 1. Lig'e taşıma başarısı gösterdi.