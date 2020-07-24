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24 Temmuz 2020, Cuma
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Demir, finali istiyor

Demir, finali istiyor

1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında 'la deplasmanda golsüz berabere kalan Demirspor, rövanş karşılaşmasında sahasında alacağı galibiyetle adını finale yazdırmayı hedefliyor.

1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında 'la deplasmanda golsüz berabere kalan Demirspor, rövanş karşılaşmasında sahasında alacağı galibiyetle adını finale yazdırmayı hedefliyor. En son 1994-1995 sezonunda 'de mücadele eden mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maçtı. Dengeli bir karşılaşma oldu. Her iki tarafın da pozisyonları vardı ancak 0-0 berabere bitti. Gollü beraberlik olsa daha avantajlı olurduk. Gol pozisyonlarına da girdik ancak sonuçlandıramadık. Final biletini elde etmek için Bursaspor'a karşı Adana'da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah başarırız, hedefimiz bu yönde" dedi. Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.
  1. 24.7.2020
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