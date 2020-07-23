Son dakika: Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Son dakika haberine göre gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirileceği ifade edildi.
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Hatayspor'da ayrılık... Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Sosyal medyadan yayınlanan açıklama şöyle:
Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.
Bu arada Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.
- 23.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 15:18
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Son dakika: Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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