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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Ayrılık açıklandı! Yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika: 'da dönemi sona erdi

Son dakika: Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Son dakika haberine göre gelecek sezon 'de mücadele edecek olan , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirileceği ifade edildi.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda 'de mücadele etmeye hazırlanan 'da ayrılık... Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sosyal medyadan yayınlanan açıklama şöyle:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

Bu arada Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

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  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 15:18
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