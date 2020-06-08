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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Yeni başkan oldu

Yeni başkan Hakan Genç oldu

'un toplantısı sonrasında , başkan seçildi.

'un toplantısı sonrasında , başkan seçildi. Yeni başkan, "Bayrağı en iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Sivaslı gençlerin hayallerine değer katan bir kulüp olmaktır" dedi.
  1. 8.6.2020
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