Uğur yeni bir sayfa açtı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Uğur yeni bir sayfa açtı

Uğur yeni bir sayfa açtı

Uğur yeni bir sayfa açtı

Akhisar'ın oyuncusu Uğur , 'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Son 7 maçın tamamında sahaya 11'de çıkan Uğur, Cocalic ile birlikte stoperde görev yaptı ve 1 gol attı.

Akhisar'ın oyuncusu Uğur , 'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Son 7 maçın tamamında sahaya 11'de çıkan Uğur, Cocalic ile birlikte stoperde görev yaptı ve 1 gol attı.
  1. 19.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğur yeni bir sayfa açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA